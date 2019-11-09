«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче чемпионата России

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Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 16-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев.

На 71-й минуте был удален полузащитник гостей Срджан Мияйлович. Спустя десять минут красную карточку получил его одноклубник Максим Карпов.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 16 туров «Спартак» (21 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» (18) располагается на девятой строчке.

Ранее «Спартак» и «Крылья Советов» объявили составы на матч чемпионата России.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур

«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0

Голы: 1:0 — Понсе, 3; 2:0 — Бакаев, 83 (пенальти).

Удаления: нет — Мияйлович, 71; Карпов, 81.