«Спартак» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче чемпионата России
Московский «Спартак» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 16-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Эсекьель Понсе и Зелимхан Бакаев.
На 71-й минуте был удален полузащитник гостей Срджан Мияйлович. Спустя десять минут красную карточку получил его одноклубник Максим Карпов.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После 16 туров «Спартак» (21 очко) занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Крылья Советов» (18) располагается на девятой строчке.
Ранее «Спартак» и «Крылья Советов» объявили составы на матч чемпионата России.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
«Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0
Голы: 1:0 — Понсе, 3; 2:0 — Бакаев, 83 (пенальти).
Удаления: нет — Мияйлович, 71; Карпов, 81.