«Ростов» уступил «Тамбову» в матче чемпионата России

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«Ростов» проиграл «Тамбову» в матче 16-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Георгий Мелкадзе и Владимир Обухов. У хозяев мяч забил Бьорн Сигурдарсон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 16 туров «Тамбов» (17 очков) занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» (30) располагается на второй строчке.

Ранее «Ростов» и «Тамбов» объявили стартовые составы на матч 16-го тура.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Тамбов» (Тамбов) — 1:2

Голы: 1:0 — Сигурдарсон, 7; 1:1 — Мелкадзе, 52; 1:2 — Обухов, 70.