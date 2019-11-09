Фигуристы Ефимова и Коровин заняли последнее место на этапе Гран-при

<img src="//img.gazeta.ru/files3/943/12228943/RIAN_5703396.HR-pic905-895x505-83332.jpg">

Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли восьмое место на четвертом этапе Гран-при в китайском Чунцине.

По сумме двух программ спортсмены набрали 170,19 балла. Победу одержала представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун, вторыми стали их соотечественники Чэн Пэн и Цзинь Ян. Третье место заняли канадцы Любовь Илюшечкина и Шарли Билодо.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Лазукин занял десятое место на четвертом этапе Гран-при.

Фигурное катание. Гран-при. Китай. Спортивные пары. Итоги

1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 228,37

2. Чэн Пэн / Цзинь Ян (Китай) — 199,97.

3. Любовь Илюшечкина / Шарли Билодо (Канада) — 190,73…

8. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 170,19.