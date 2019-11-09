Фигуристы Ефимова и Коровин заняли последнее место на этапе Гран-при
Российские фигуристы Алиса Ефимова и Александр Коровин заняли восьмое место на четвертом этапе Гран-при в китайском Чунцине.
По сумме двух программ спортсмены набрали 170,19 балла. Победу одержала представители Китая Вэньцзин Суй и Хань Цун, вторыми стали их соотечественники Чэн Пэн и Цзинь Ян. Третье место заняли канадцы Любовь Илюшечкина и Шарли Билодо.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.
Ранее сообщалось, что российский фигурист Андрей Лазукин занял десятое место на четвертом этапе Гран-при.
Фигурное катание. Гран-при. Китай. Спортивные пары. Итоги
1. Вэньцзин Суй / Хань Цун (Китай) — 228,37
2. Чэн Пэн / Цзинь Ян (Китай) — 199,97.
3. Любовь Илюшечкина / Шарли Билодо (Канада) — 190,73…
8. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 170,19.