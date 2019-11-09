Сборная России в серии буллитов обыграла команду Швеции на Кубке Карьяла
Сборная России в серии буллитов переиграла команду Швеции в матче Кубка Карьяла.
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу команды Алексея Кудашова. В составе победителей отличились Антон Слепышев, Дамир Жафяров, Кирилл Семёнов и Никита Сошников. У шведов отличились Карл Клингберг, Микаэль Викстранд, Фредрик Хендемарк и Никлас Ханссон.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее наставник сборной России заявил о дефиците игроков на ключевые позиции.
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
Швеция — Россия — 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
0:1 — Слепышев (Окулов) — 10:25
0:2 — Жафяров (Сергеев, Семёнов) — 14:12
1:2 — Клингберг — 29:55 (буллит)
1:3 — Семенов (Жафяров, Сергеев) — 34:25 (5x4)
2:3 — Викстранд (Рёдин, Фриберг) — 48:19 (5x3)
2:4 — Сошников (Кузьменко, Бурдасов) — 51:25 (5x4)
3:4 — Хендемарк (Бродин, Бертильссон) — 53:11
4:4 — Ханссон (Клингберг, Юханссон) — 57:43 (6x5)
4:5 — Сошников — 65:00 (ПБ)