Опубликовано видео победного выступления Синициной и Кацалапова
Опубликовано видео победного выступления российского дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на китайском этапа Гран-при по фигурному катанию.
Видеозапись произвольного танца доступна на сайте Первого канала.
Напомним, что россияне более чем на балл опередили американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, ставших вторыми; и на 19 баллов оторвались от бронзовых медалистов из Канады — Лоуренса Фурнье-Бодри и Николай Соренсена.
Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выиграли китайский этап Гран-при.