Опубликовано видео победного выступления Синициной и Кацалапова

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Опубликовано видео победного выступления российского дуэта Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на китайском этапа Гран-при по фигурному катанию.

Видеозапись произвольного танца доступна на сайте Первого канала.

Напомним, что россияне более чем на балл опередили американцев Мэдисон Чок и Эвана Бейтса, ставших вторыми; и на 19 баллов оторвались от бронзовых медалистов из Канады — Лоуренса Фурнье-Бодри и Николай Соренсена.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выиграли китайский этап Гран-при.