Хабиб назвал условие для второго боя с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов оценил вероятность реванша с ирландским бойцом Конором Макгрегором.

«Пусть одержит десять побед в UFC, тогда проведем реванш», — передает слова Нурмагомедова корреспондент «Газеты.Ru».

Также россиянин рассказал, почему не отреагировал на нелицеприятные высказывания ирландского бойца. Нурмагомедов заявил, что все сделал в октагоне.

Пресс-конференция спортсмена прошла в Москве в преддверии турнира UFC Fight Night 163, который пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее Нурмагомедов высказался о возможном поединке против экс-боксера Флойда Мейвезера.