Платини подал иск на УЕФА

<img src="//img.gazeta.ru/files3/197/12425197/RTS2IOHD-pic905-895x505-62165.jpg">

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини через суд требует выплатить ему задолженность по зарплате.

Как сообщает ТАСС, француз подал иск на сумму €7,2 млн, из которых €5,5 млн — долг по зарплате.

В конце 2015 года комитет по этике отстранил Платини от любой футбольной деятельности на восемь лет. Суд частично удовлетворил апелляцию экс-президента и сократил время отстранения до четырех лет, поэтому срок истек в октябре 2019 года.

Поводом для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который тогда руководил Международной футбольной федерацией (ФИФА), в 2011 году крупной суммы на счета Платини из средств ФИФА.

Ранее сообщалось, что 173 нарушения антидопинговых правил было зафиксировано в России в 2019 году.