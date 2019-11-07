Министр спорта России высказался о вопросе по данным московской лаборатории
Министр спорта России Павел Колобков высказался о вопросе по изменению баз данных в московской антидопинговой лаборатории, передает ТАСС.
Он отметил, что никакие изменения в базы данных лаборатории перед отправкой во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесены не были.
«Эксперты считают, что никаких там удаление не было, это технические вопросы, они связаны с системой. На ближайшей встрече специалистов из России и WADA эти вопросы могут быть разъяснены», — заявил Колобков.
Также он отметил, что никаких манипуляций произведено не было.
Ранее сообщалось, что в Комитете по соответствию WADA допускают, что РУСАДА не будет отстранено.