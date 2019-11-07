Роналду поделился эмоциями после победы над «Локомотивом»
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы команды над московским «Локомотивом» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает «Спорт-Экспресс».
Встреча состоялась в Москве и завершилась победой «Ювентуса» со счетом 2:1. Примечательно, что победный гол был оформлен Дугласом Костой уже в компенсированное ко второму тайму время, а Роналду, который вышел в стартовом составе, был заменен на 81-й минуте игры.
«Мы в плей-офф ЛЧ! Браво, парни!» — написал португальский форвард в своем Instagram.
Также мячи в этом матче забили Аарон Рэмзи и Алексей Миранчук.
Ранее сообщалось, что Алексей Миранчук повторил достижение Роналду в матче ЛЧ с «Ювентусом».