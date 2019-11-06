Экс-игрок ЦСКА присоединился к Слуцкому в «Витессе»
«Витесс» заключил соглашение с японским полузащитником Кейсуке Хондой.
Об этом передает официальный сайт клуба.
Японец на правах свободного агента подписал контракт с голландской командой до окончания нынешнего сезона.
Стоит отметить, что в «Витессе» Хонда будет играть под руководством главного тренера команды Леонида Слуцкого, который был наставником ЦСКА, когда там играл Кейсуке.
С «армейцами» японец становился чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.
Ранее сообщалось, что Анчелотти может быть уволен из «Наполи».
Все новости на тему: Летние виды спорта
- 123484 просмотра На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
- 110551 просмотр В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
- 105115 просмотров Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
- 99271 просмотр СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре
- 94301 просмотр Стали известны детали личной характеристики срочника расстрелявшего сослуживцев
- 71466 просмотров В Забайкалье задержан четвертый фигурант дела о насилии и убийстве
- 65811 просмотров Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
- «Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Юношеской лиги УЕФА
- Бивол посоветовал Ковалеву завершить карьеру
- Колобков отреагировал на критику Зеппельта по поводу претензий WADA
- Промоутер Головкина: Канело должен драться с Геннадием
- Аршавин — о назначении Григоряна в сборную Армении: это оправданный шаг
- Загитова прокомментировала свое выступление во Франции
- «Челси» готовит баснословную сумму на зимние трансферы
- Пойманным на допинге атлетам могут запретить занимать госдолжности
- Стала известна дата решения об участии Надаля в Итоговом чемпионате
- Анчелотти может быть уволен из «Наполи»