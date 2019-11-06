Экс-игрок ЦСКА присоединился к Слуцкому в «Витессе»

«Витесс» заключил соглашение с японским полузащитником Кейсуке Хондой.

Об этом передает официальный сайт клуба.

Японец на правах свободного агента подписал контракт с голландской командой до окончания нынешнего сезона.

Стоит отметить, что в «Витессе» Хонда будет играть под руководством главного тренера команды Леонида Слуцкого, который был наставником ЦСКА, когда там играл Кейсуке.

С «армейцами» японец становился чемпионом России и двукратным обладателем национального Кубка.

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