Глава WADA рассказал о решении вопроса об участии России на Играх-2020

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди поведал о решении о допуске или недопуске российских спортсменов к выступлениям на Олимпиаде — 2020 в Токио.

Данный вопрос, по словам Риди, будет решаться заранее.

«Сейчас мы гораздо лучше определяем такие проблемы. У нас 11 сотрудников в нашем разведывательном отделе, у нас более совершенная структура принятия решений о соответствии. Мы проводим аудит национальных антидопинговых организаций, аудит международных федераций. В общем, в этом вопросе разбираемся гораздо лучше, чем раньше.

Поэтому, покидая 31 декабря пост президента, я был уверен, что повторение такой ситуации перед Играми в Токио маловероятно», – цитирует Риди ТАСС.

Стоит отметить, что в 2016 году решение о недопуске России к Играм принималось за несколько дней до старта Олимпиады.

Ранее стало известно, что российским судьям могут поднять зарплаты для более качественной работы.