Глушаков лайкнул пост о поражении «Спартака»

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков лайкнул пост в Instagram о поражении московского «Спартака» от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура чемпионата России, передает RT.

Встреча между командами, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России, бронзовым призером национального первенства и обладатель Суперкубка России. Летом 2019 года он расторг контракт со «Спартаком» и перешел в «Ахмат».

Ранее экс-наставник «Ахмата» призвал Глушакова забыть о социальных сетях.