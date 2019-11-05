Отец Хабиба пригласил американского бойца провести бой в России
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап пригласил представителя США Кевина Ли провести бой с россиянином Исламом Махачевым, передает Allboxing.ru.
Американец нокаутировал Грегори Гиллеспи на турнире UFC 244, который прошел в Нью-Йорке в ночь на третье ноября. После боя он заявил о желании провести поединок с Махачевым.
«С победой, Ли! С нами поединок в России был бы идеален для раскрутки», — написал Нурмагомедов в Instagram.
Ранее отец Нурмагомедова поделился мнением об американце Хорхе Масвидале.