Отец Хабиба пригласил американского бойца провести бой в России

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап пригласил представителя США Кевина Ли провести бой с россиянином Исламом Махачевым, передает Allboxing.ru.

Американец нокаутировал Грегори Гиллеспи на турнире UFC 244, который прошел в Нью-Йорке в ночь на третье ноября. После боя он заявил о желании провести поединок с Махачевым.

«С победой, Ли! С нами поединок в России был бы идеален для раскрутки», — написал Нурмагомедов в Instagram.

Ранее отец Нурмагомедова поделился мнением об американце Хорхе Масвидале.