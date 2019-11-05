Определена пятерка лучших голов 11-го тура Английской премьер-лиги
Гол нападающего «Лестер Сити» Джейми Варди признан лучшим в 11-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Форвард отметился точным ударом в выездном матче против лондонского «Кристал Пэлас», который завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Также в пятерку лучших забитых мячей вошли голы Тэмми Абрахама («Челси»), Роберта Снодграсса («Вест Хэм Юнайтед»), Джона Ландстрема («Шеффилд Юнайтед») и Джошуа Кинга («Борнмут»).
После 11 туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль», в активе которого 31 очко.
Ранее сообщалось, что вратарь худшей команды чемпионата Англии попал в сборную тура.