Принято окончательное решение об отстранении российских легкоатлетов

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На заседании конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе выразили поддержку в сторону решения совета организации продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает ТАСС.

Решение о продлении отстранения российской организации было принято 23 сентября. Таким образом, отечественные легкоатлеты не смогут принять участие в чемпионате мира под флагом страны.

Турнир пройдет в Дохе. Его старт запланирован на пятницу, 27 сентября.

Напомним, что членство ВФЛА было приостановлено еще в ноябре 2015 года. Это было связано с расследованием комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Позже IAAF продлила отстранение российской организации, однако в 2016 году отечественных спортсменов все же допустили до участия в турнирах под эгидой международной ассоциации в нейтральном статусе. Для того, чтобы стать участником соревнований, российские легкоатлеты должны подавать в IAAF индивидуальные заявки.

Стоит отметить, что в заявку на предстоящий чемпионат мира вошли 30 легкоатлетов России. Они все имеют нейтральный статус.

Ранее сообщалось, что исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не рассматривал возможное отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА).