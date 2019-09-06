Кокорин и Мамаев не смогут покинуть Россию без особой необходимости

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Вячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, прокомментировал решение суда удовлетворить ходатайства Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении (УДО), сообщает Sport24.

Специалист считает, что несмотря на решение суда, радоваться пока рано, так как возможны нюансы.

«Я очень рад за ребят! 17 сентября решение вступит в силу и их выпустят на свободу. Если будет подана апелляция, то выпустят после ее рассмотрения.

Совершенно точно ребята не смогут покинуть пределы России без случая особой необходимости. Это, например, по состоянию здоровья освобожденного или родственника для оказания помощи», — сказал Барик

Ранее сообщалось, что Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении Кокорина и Мамаева.