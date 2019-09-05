Туменов: Хабиба можно назвать главным спортсменом России

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Альберт Туменов рассказал о томи, чего ждет от встречи действующего чемпиона Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова с временным чемпионом промоушена Дастином Порье, передает «Чемпионат.com».

Титульный бой пройдет 7 сентября в Абу-Дуби, ОАЭ в рамках турнира UFC 242.

«Хабиб неудобен для Порье стилистически. Думаю, он победит, но Порье очень непростой соперник, намного выносливее, чем Конор Макгрегор. Я видел, как он тренировался, Дастин очень дисциплинирован, профессионален. Надо быть сконцентрированным. Но и Хабиб является для него неудобным соперником.

На данный момент можно назвать Хабиба главным спортсменом России. Буду смотреть бой и болеть за него», — заявил Туменов.

Ранее сообщалось, что друг Хабиба хочет выйти в октагон с Макгрегором.