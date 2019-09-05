Робертсон тепло отозвался об экс-наставнике Слуцком

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Защитник сборной Шотландии и английского «Ливерпуля» Эндрю Робертсон рассказал о сотрудничестве с российским тренером Леонидом Слуцким в преддверии матча отборочного тура чемпионата Европы 2020 года.

Футболист являлся подопечным 48-летнего специалиста, когда выступал за «Халл Сити» из города Кингстон-апон-Халл.

«Он отпустил меня из «Халла», это правда! Большое ему спасибо за время в «Халле». Все ребята говорили и говорят, что Слуцкий — хороший человек. Но, думаю, все же в моем развитии он не сыграл особой роли… Были тренеры поважнее для меня. Но, повторюсь, я вспоминаю Слуцкого с теплотой», — ответил защитник на вопрос о своей продаже в «Ливерпуль» и роли российского тренера в его карьере.

За «Халл» Робертсон выступал с 2014 по 2017 год. Перед стартом сезона-217/18 он перешел в стан «красных», с которыми в прошлом сезоне стал чемпионом Англии под руководством Юргена Клоппа.

Ранее форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба назвал национальную команду Шотландии крепкой командой.