«Рома» скорбит вместе с Кафу в связи со смертью сына
Итальянская «Рома» выразила соболезнования своему бывшему защитнику Кафу, сообщает »СЭ».
4 сентября 2019 года сын известного футболиста сборной Бразилии скончался от сердечного приступа.
«Клуб выражает самые искренние соболезнования Маркосу Кафу и его семье в это грустное время. Наши мысли и молитвы со всеми вами», — говорится в официальном сообщении «Ромы».
Сын игрока Данило умер в возрасте 29 лет.
Напомним, Кафу в составе сборной Бразилии выигрывал ЧМ в 1994 и 2002 годах. В составе «Ромы» он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.
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