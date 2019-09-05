«Рома» скорбит вместе с Кафу в связи со смертью сына

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Итальянская «Рома» выразила соболезнования своему бывшему защитнику Кафу, сообщает »СЭ».

4 сентября 2019 года сын известного футболиста сборной Бразилии скончался от сердечного приступа.

«Клуб выражает самые искренние соболезнования Маркосу Кафу и его семье в это грустное время. Наши мысли и молитвы со всеми вами», — говорится в официальном сообщении «Ромы».

Сын игрока Данило умер в возрасте 29 лет.

Напомним, Кафу в составе сборной Бразилии выигрывал ЧМ в 1994 и 2002 годах. В составе «Ромы» он выиграл чемпионат Италии и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что жена игрока «Зенита» Александра Кокорина уехала на море перед судом по УДО.