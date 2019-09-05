На месте снесенной телебашни в Екатеринбурге начнут строительство арены

Президент хоккейного клуба «Автомобилист», генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын заявил, что строительство ледовой арены в Екатеринбурге на месте снесенной телебашни начнется в сентябре 2019 года.

«На этой неделе мы должны получить разрешение на строительство. В сентябре мы должны начать стройку. В 2022 году, если все будет по плану, мы должны закончить строительство», - цитирует Козицына ТАСС.

Ранее Козицын сообщал, что ориентировочная стоимость объекта составит около €140 млн.

Напомним, недостроенную 220-метровую телебашню снесли 24 марта. Строительство началось в 1983 году, активно шло до 1989 года, а в 1991 году было заморожено из-за отсутствия средств.

Ранее двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что хотела поставить программу под песню Bad Guy от Билли Айлиш.