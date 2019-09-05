Защитник «Локомотива» отказался от перехода в «Лестер»

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Футбольный агент Мамука Джугели, представляющий интересы защитника московского «Локомотива» Соломона Кверквелии, сообщил, что его клиент имел предложение о переходе в «Лестер Сити», однако игрок отклонил его.

«Отказался, хотел стать чемпионом России с «Локо». Сказал: «Еще на шесть месяцев останусь, не подведу Юрия Семина, он очень много сделал для меня. Хочу, чтобы «Локомотив» стал чемпионом». «Лестер» предлагал €10 млн, прислали официальную бумагу, но для меня он стоит €150 млн. Соломону 27 лет, он не сдается, и, думаю, выстрелит в свое время. Если бы он захотел, то поехал бы в «Лестер» еще тогда. Кверквелия знает себя и верит, что у него будут хорошие предложения», — приводит слова Джугели «Спорт Бизнес Online».

Кверквелия перешел в «Локомотив» из казанского «Рубина» в феврале 2017 года на правах аренды, а в июне подписал полноценный контракт с «железнодорожниками» до 2021 года. В составе красно-зеленых грузинский защитник стал чемпионом России, а также дважды завоевывал Кубок страны и еще один Суперкубок России.

Ранее в «Локомотиве» подвели итоги летней трансферной кампании.