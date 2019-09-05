WADA в ближайшее время завершит проверку допинг-проб Московской лаборатории

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Министр спорта России Павел Колобков поделился подробностями того, как проходит проверка допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории экспертной группой Всемирного антидопингового агентства (WADA). По словам чиновника, на заседании исполкома WADA в сентябре должны быть объявлены результаты расследования.

«Буквально на днях состоится встреча экспертов WADA с экспертами из России. Там соберутся представители антидопинговых служб, в том числе те, кто отвечает за проводящиеся в нашей стране расследования. Пройдет обмен мнениями в отношении переданной нами базы данных. 23 сентября состоится заседание исполкома WADA, где будет опубликован доклад, связанный с перепроверкой проб. Я думаю, она вступила в завершающую фазу. Но вообще по решению исполкома WADA все проверки должны быть завершены до 30 октября», — приводит газета «Известия» слова Колобкова.

11 января экспертная группа WADA получила доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Это было одним из условий восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое было отстранено в 2015 году по обвинению в «систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами», но в 20 сентября 2018 года было реабилитировано.

Ранее сообщалось, что WADA подозревает около 300 спортсменов из России в допинговых нарушениях.