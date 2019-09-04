Глушаков обвинил ассистентов Карреры в неудачах «Спартака»

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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков поделился мнением о том, что послужило причиной неудачных результатов в московском «Спартаке» в период, когда в клубе числились он, главный тренер Массимо Каррера, а также его ассистенты. В частности, хавбек вспомнил высказывание помощника итальянского экс-наставника красно-белых Аттилы Мальфатти, работавшего в «народной» команде с лета 2017 года по июнь 2018 года. По словам Мальфатти, Глушаков, а также Дмитрий Комбаров и Артем Ребров является игроками низкого класса и именно Массимо Каррера помог им стать чемпионами России в сезоне-2016/17.

«У каждого может быть свое мнение, но когда мы выиграли золото, он все же был не с нами, а в юношеской академии «Ювентуса». В играх важна статистика, пусть посмотрит количество моих игр за сборную, на чемпионате мира и Европы, проанализирует сколько в чемпионском сезоне Глушаков принес очков, а потом пусть повторит свои слова. Он вообще какое отношение имеет к чемпионству, где он тогда был? А вот заслуга Массимо, безусловно, была огромной. Но, повторю, важна и команда футболистов, костяк, чтобы все оставались единомышленниками. И этот коллектив жил бы и дальше, если бы его не разрушали и не подтачивали изнутри. «Спартак» стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в нее залезли черви», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Также экс-полузащитник «Спартака» подчеркнул, что именно действия ассистентов и агентов Карреры принесли красно-белым проблемы, а также обвинил их в финансовых махинациях при проведении трансферных кампаний.

«Роль агентов их перестала устраивать, им важно было все решать.Есть оборот, деньги текут, вам хорошо, а выигрывает команда или нет — наплевать. Это позиционируется, что я много взял на себя. А я был в ответе за коллектив, есть определенная роль капитана. Ведь, в конечном счете, за игру ругали бы не Карреру, а Глушакова, Комбарова, Реброва, Ещенко. Мы были ответственны за неудачи, нас было удобнее всего растоптать. Каррера в эти минуты оставался героем, а его друзья, вероятно, просто наслаждались финансовой стабильностью», — заявил он.

Ранее агент Массимо Карреры Тимур Гурцкая рассказал о конфликте итальянского тренера с Денисом Глушаковым.