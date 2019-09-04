Алисон на примере Яшина объяснил сложность получения «Золотого мяча»

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Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился мнением о возможной победе за награду «Золотой мяч».

«Было бы честью, конечно, получить «Золотой мяч», но предпочитаю не думать об этом. С выигрыша награды Львом Яшиным прошло уже 56 лет. Это показывает, насколько сложно вратарям выиграть эту награду», — цитирует Алисона Marca.

Яшин является единственным вратарем, получившим «Золотой мяч». Награда была вручена в 1963 году.

Ранее сообщалось, что бразильский голкипер был признан лучшим вратарем прошлого сезона в Лиге чемпионов.