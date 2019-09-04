Президент ФИФА пообещал Путину открыть академию футбола во Владивостоке

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Президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума, который проходит с 4 по 6 сентября во Владивостоке, пообщался президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и выслушал предложение об открытии футбольной школы, передает РИА «Новости».

Путин и Инфантино общались без переводчика на немецком языке. Президент ФИФА, в частности, рассказал Путину о планах открыть на территории Дальневосточного федерального университета футбольную школу.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. В июне 2019 года он был переизбран на второй срок.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу провела тренировку в полном составе в Новогорске.