Стал известен самый быстрый игрок Лиги чемпионов

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Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк стал самым быстрым игроком прошедшего розыгрыша Лиги чемпионов, передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первом матче 1/2 финала турнира против «Барселоны» (0:3) голландский футболист развил скорость 34,5 километра в час. Второй результат продемонстрировал полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане во встрече с «Хоффенхаймом» (2:1) — 34,4 километра в час.

Третье место занял его одноклубник защитник Кайл Уокер. В игре 1/4 финала с лондонским «Тоттенхэмом» (2:2) он развил скорость 34,2 километра в час.

Ранее была объявлена тройка претендентов на звание лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).