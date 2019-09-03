Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/461/12023461/3in1-pic905-895x505-3661.jpg">

Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина.

Пак пострадал во время потасовки с футболистами в октябре 2018 года в одном из кафе, расположенных в центре Москвы.

«В адрес Алексеевского районного суда Белгородской области, а также районной прокуратуры было направлено ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие потерпевшего или его представителя. Вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных целиком оставлен на усмотрение суда», — цитирует Шатихину РИА «Новости».

Адвокат отметила, что главный результат в таких делах — это факт уголовной ответственности виновных, а не строгость наказания.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают заключение в колонии общего режима в Белгородской области.

Ранее юрист оценил шансы Мамаева вернуться в футбол до зимы.