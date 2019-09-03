Юрист оценил шансы Мамаева вернуться в футбол до зимы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/879/12571879/RIAN_5972053.HR-pic905-895x505-29834.jpg">

Юрист Михаил Прокопец заявил, что полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев до зимы не сможет быть заявленным в один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в случае условно-досрочного освобождения.

Эксперт отметил, что игроку придется ждать зимнего трансферного окна из-за исключений в регламенте турнира.

«Если твой контракт был расторгнут во время окна, то ты можешь быть заявлен. Контракт Мамаева до сих пор не расторгнут, а окно закрылось вчера. Так что, к сожалению, до зимы Павел не сможет заявиться», — цитирует Прокопца Sport24.

8 мая Пресненский суд Москвы признал Мамаева, бывшего нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и детского тренера Александра Протасовицкого виновными по делу о двух драках, которые произошли в центре столицы в октябре 2018 года. Братья Кокорины получили по полтора года лишения свобода, тогда как Мамаеву и Протасовицкому был назначен срок в виде года и пяти месяцев.

В настоящее время Кокорин и Мамаев отбывают заключение в колонии общего режима в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что ФСИН обеспечит положительные характеристики Кокорину и Мамаеву для УДО.