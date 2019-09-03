Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар и «Барселона» подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.

По информации издания, футболист не получил от команды €40 млн перед трансфером в парижский клуб. Каталонцы заплатили ему только €14 млн. Теперь бразилец намерен отсудить оставшуюся сумму, а также получить 10% компенсации.

По мнению представителей «Барселоны» Неймар нарушил условия контракта и пытается вернуть € 75 млн. Соглашение игрока было выкуплено за €222 млн перед тем, как он стал игроком «ПСЖ».

Рассмотрение дела откладывалось дважды. Слушания назначены на 27 сентября.

Ранее президент каталонской «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу объяснил, почему клуб не приобрел Неймара.