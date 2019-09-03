Корреа остается в отделении интенсивной терапии

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Пилот Формулы 2 американец Хуан-Мануэль Корреа останется в отделении интенсивной терапии больницы Льежа. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Доктора опасаются, что его состояние нестабильно. Поэтому они хотели бы оставить его в отделении еще на какое-то время, чтобы продолжить проведение дополнительных обследований и как можно более внимательно следить за его состоянием.

На знаменитом повороте Формулы 2 «Красная вода» в Бельгии произошла серьезная авария с участием трех гонщиков. Помимо Корреа, участниками ДТП стали японец Марино Сато и французский гонщик Антуан Юбер. Боллиды американца и француза развалились на куски в результате столкновения. Спортсменов госпитализировали, однако спасти жизнь Юбера врачам не удалось.

У Корееа были диагностированы переломы обеих ног и повреждение позвоночника.

Сато смог покинуть место аварии самостоятельно.

Ранее сообщалось, что пилот «Феррари» посвятил победу на Гран-при Бельгии Юберу.