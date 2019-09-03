Семак рассказал о графике «Зенита» в перерывах на матчи сборной

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о том, как планирует тренировать команду на время пауз на матчи сборных. Его слова передает «Матч ТВ».

В данный момент клуб сине-бело-голубых находится на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 17 очками в активе.

«У нас запланирована одна товарищеская игра с «Сочи». Как раз поработаем над некоторыми компонентами игры. Если появится возможность — новички будут в ней помогать. Только что пришел Йордан Осорио. Надеюсь, Малком вернется и начнет играть. К сожалению, он только начал набирать форму, как получил травму. Проблемы всегда есть, на то и работа тренера, чтобы решать их с наименьшими потерями.

Очень нужно было победить в этом туре, взять три очка. Хотя это было очень сложно — мы провели уже пятую игру на выезде и всего три дома. Но хорошо, что после такого количества гостевых игр мы находимся в лидирующей группе и делим первые строчки по количеству набранных очков. Надо двигаться вперед. Надеюсь, ребята будут прибавлять, вернутся в строй отсутствующие, новички встроятся в нашу игру и усилят ее», — заявил наставник петербуржцев.

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