Игрок «Монако» Головин прибыл в расположение сборной России
Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба отечественной национальной команды.
В данный момент российские футболисты находятся на базе в Новогорске, где готовятся к матчам отбора Евро-2020. Сборной предстоит встретиться с шотландцами 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» в 21:45 по московскому времени, а 9 сентября — с казахстанцами в Калининграде на одноименном стадионе в то же время.
«К нам приехал Саша Головин. Теперь все в сборе!» — сообщается в официальном твиттер-аккаунте отечественной сборной.
В данный момент российские футболисты находятся на втором месте в турнирной таблице первой группы отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В активе команды девять очков.
23-летний Головин выступает за сборную России с 2015 года, провёл за нее 28 матчей и забил три мяча.
Ранее российская сборная переиграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира.
К нам приехал Саша Головин ����— Сборная России (@TeamRussia) 2 сентября 2019 г.
Теперь все в сборе! pic.twitter.com/pzpEI6XW1S