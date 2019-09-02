Игрок «Монако» Головин прибыл в расположение сборной России

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Полузащитник «Монако» Александр Головин прибыл в расположение сборной России. Об этом сообщает пресс-служба отечественной национальной команды.

В данный момент российские футболисты находятся на базе в Новогорске, где готовятся к матчам отбора Евро-2020. Сборной предстоит встретиться с шотландцами 6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» в 21:45 по московскому времени, а 9 сентября — с казахстанцами в Калининграде на одноименном стадионе в то же время.

«К нам приехал Саша Головин. Теперь все в сборе!» — сообщается в официальном твиттер-аккаунте отечественной сборной.

В данный момент российские футболисты находятся на втором месте в турнирной таблице первой группы отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В активе команды девять очков.

23-летний Головин выступает за сборную России с 2015 года, провёл за нее 28 матчей и забил три мяча.

Ранее российская сборная переиграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира.