Сборная России переиграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира

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Сборная России одержала победу над командой Южной Кореи в матче второго тура первого группового этапа Кубка мира по баскетболу.

Встреча завершилась со счетом 87:73 в пользу россиян. В составе победителей самыми результативными игроками стали Виталий Фридзон и Андрей Воронцевич, набравшие по 13 очков.

У корейцев дабл-дабл из 19 очков и десяти подборов оформил Гуна Ра.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Российские баскетболисты досрочно вышли в следующий раунд Кубка мира.

В заключительном туре первого группового этапа сборная России встретится с командой Аргентины.

Ранее тренер сборной России Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча с Южной Кореей.

Баскетбол. Кубок мира. 1-й групповой этап. 2-й тур

Россия — Южная Корея — 87:73 (27:18; 13:19; 23:12; 24:24)