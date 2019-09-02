Сборная России переиграла Южную Корею и вышла в следующий раунд Кубка мира
Сборная России одержала победу над командой Южной Кореи в матче второго тура первого группового этапа Кубка мира по баскетболу.
Встреча завершилась со счетом 87:73 в пользу россиян. В составе победителей самыми результативными игроками стали Виталий Фридзон и Андрей Воронцевич, набравшие по 13 очков.
У корейцев дабл-дабл из 19 очков и десяти подборов оформил Гуна Ра.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Российские баскетболисты досрочно вышли в следующий раунд Кубка мира.
В заключительном туре первого группового этапа сборная России встретится с командой Аргентины.
Ранее тренер сборной России Сергей Базаревич поделился ожиданиями от матча с Южной Кореей.
Баскетбол. Кубок мира. 1-й групповой этап. 2-й тур
Россия — Южная Корея — 87:73 (27:18; 13:19; 23:12; 24:24)