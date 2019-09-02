Умер Нугзар Джугели
Бывший спортивный комментатор Нугзар Джугели скончался в возрасте 82 лет, сообщает «Грузия Онлайн».
Отмечается, что в последние годы актер боролся с тяжелой болезнью.
Джугели родился в 1937 году, после окончания Тбилисского театрального института он пришел на грузинское телевидение, где вел информационную программу «Моамбе». Джугели стал известен благодаря спортивным передачам и работе комментаторам.
Ранее скончался тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Владимир Малинский.