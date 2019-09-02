Медведев сожалеет о конфликте с болельщиками на US Open

<img src="//img.gazeta.ru/files3/935/12467935/RTS2J7VB-pic905-895x505-639.jpg">

Российский теннисист Даниил Медведев после победы над немцем Домиником Кёпфером в 1/8 финала US Open заявил, что жалеет о своей несдержанности по отношению к зрителям.

В матче третьего раунда турнира против испанца Фелисьяно Лопеса фанаты освистывали россиянина. В один момент спортсмен не выдержал и показал болельщикам неприличный жест.

«Если говорить о предыдущей встрече, то я был идиотом, если честно. Я совершил вещи, которыми не горжусь. Я работаю над тем, чтобы стать лучше на корте, потому что я думаю, что за его пределами я являюсь хорошим человеком», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.

Россиянин отметил, что в матче с Кёпфером он немного пообщался с фанатами.

«Надеюсь, им было так же весело, как и мне. Это придало мне энергии для победы», — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что соперником россиянина будет швейцарец Стэн Вавринка.