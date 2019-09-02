Медведев сожалеет о конфликте с болельщиками на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев после победы над немцем Домиником Кёпфером в 1/8 финала US Open заявил, что жалеет о своей несдержанности по отношению к зрителям.
В матче третьего раунда турнира против испанца Фелисьяно Лопеса фанаты освистывали россиянина. В один момент спортсмен не выдержал и показал болельщикам неприличный жест.
«Если говорить о предыдущей встрече, то я был идиотом, если честно. Я совершил вещи, которыми не горжусь. Я работаю над тем, чтобы стать лучше на корте, потому что я думаю, что за его пределами я являюсь хорошим человеком», — цитирует Медведева официальный сайт турнира.
Россиянин отметил, что в матче с Кёпфером он немного пообщался с фанатами.
«Надеюсь, им было так же весело, как и мне. Это придало мне энергии для победы», — добавил спортсмен.
Ранее сообщалось, что соперником россиянина будет швейцарец Стэн Вавринка.