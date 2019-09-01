Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Монегасский пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем Гран-при Бельгии «Формулы-1».
Для 21-летнего спортсмена это первая победа в «Формуле-1».
Второе место занял британец Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» (отставание 0,981). Третьим стал его партнер по команде фин Валттери Боттас (+12,585).
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем пилоте «Формулы-2».
«Формула-1». Гран-при Бельгии. Гонка
1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,981;
3. Валттери Боттас («Мерседес») — +12,585...
7. Даниил Квят («Торо Россо») — +1.29,657