«Челси» сыграл вничью с «Шеффилдом»

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На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне прошла встреча «Челси» с «Шеффилд Юнайтед» в рамках четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча, который завершился ничьей со счетом 2:2.

Первые голы «аристократов» были оформлены в первом тайме благодаря дублю нападающего Тэмми Абрахама. Равновесия «Шеффилд» смог добиться во втором тайме. Сначала мяч в ворота «синих» забил полузащитник Каллум Робинсон, затем защитник «Челси» Курт Зума оформил автогол.

Ранее «Кристал Пэлас» победил «Астон Виллу» со счетом 1:0 .

АПЛ. 4-й тур

«Челси» (Лондон) — «Шеффилд Юнайтед» (Шеффилд)

Голы: 1:0 — Абрахам, 19, 2:0 — Абрахам, 43; 2:1 — Робинсон, 46; 2:2 — Зума, 89 (автогол)