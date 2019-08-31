«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»

«Рубин» потерпел домашнее разгромное поражение от «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отличились Ибрагим Цаллагов, Федор Кудряшов и Александр Карапетян.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы, а «Рубин» опустился на девятую.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч восьмого тура