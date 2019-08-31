«Сочи» в гостях разгромил «Рубин»
«Рубин» потерпел домашнее разгромное поражение от «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отличились Ибрагим Цаллагов, Федор Кудряшов и Александр Карапетян.
Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на 14-ю строчку турнирной таблицы, а «Рубин» опустился на девятую.
Кудряшов забивает второй мяч. Два ноооооооль!#РубинСочи pic.twitter.com/kkwITG40i7
— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 31 августа 2019 г.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб «Локомотива» во главе с Юрием Семиным назвал стартовый состав на матч восьмого тура