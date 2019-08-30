Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа.
Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019. Завершится групповой этап 12 декабря.
Группа A: «Севилья» (Испания), АПОЕЛ (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Дюделанж» (Люксембург);
Группа B: «Динамо» Киев (Украина), «Копенгаген» (Дания), «Мальмё» (Швеция), «Лугано» (Швейцария);
Группа C: «Базель» (Швейцария), «Краснодар» (Россия), «Хетафе» (Испания), «Трабзонспор» (Турция);
Группа D: «Спортинг» (Португалия), ПСВ (Нидерланды), «Русенборг» (Норвегия), ЛАСК (Австрия);
Группа E: «Лацио» (Италия), «Селтик» (Шотландия), «Ренн» (Франция), ЧФР (Румыния);
Группа F: «Арсенал» (Англия), «Айнтрахт» (Германия), «Стандард» (Бельгия), «Витория Гимарайнш» (Португалия);
Группа G: «Порту» (Португалия), «Янг Бойз» (Швейцария), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Рейнджерс» (Шотландия);
Группа H: ЦСКА (Россия), «Лудогорец» (Болгария), «Эспаньол» (Испания), «Ференцварош» (Венгрия);
Группа I: «Вольфсбург» (Германия), «Гент» (Бельгия), «Сент-Этьен» (Франция), «Александрия» (Украина);
Группа J: «Рома» (Италия), «Боруссия» Менхенгладбах (Германия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Вольфсберг» (Австрия);
Группа K: «Бешикташ» (Турция), «Брага» (Португалия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Слован» (Словакия);
Группа L: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Астана» (Казахстан), «Партизан» (Сербия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды).
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее чешский клуб «Млада Болеслав» согласился продать нападающего Николая Комличенко в ЦСКА.