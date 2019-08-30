Три игрока «Барселоны» отказались переходить в «ПСЖ» в обмен на Неймара

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Три игрока «Барселоны» отказались переходить в «Пари Сен-Жермен» в обмен на нападающего Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, предложение французов отклонили Усман Дембеле, Иван Ракитич и Жан-Клер Тобидо. Отмечается, что вместе с игроками каталонский клуб предлагал французам €130 млн.

«Барселона» не оставляет попыток приобрести Неймара и рассчитывают закрыть сделку до закрытия трансферного окна.

В составе «Барсы» футболист выступал с 2013 по 2017 год. «ПСЖ» купили его у каталонцев за €222 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола.

Ранее сообщалось, что Неймар вернулся к тренировкам в составе «ПСЖ».