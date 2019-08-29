РФС сократил срок отстранения сломавшего нос Чалову игрока «Сочи»
Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил запрос «Сочи» о сокращении срока дисквалификации защитника клуба Ивана Миладиновича. Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.
Футболист был отстранен на четыре матча за эпизод, произошедший во время встречи с московским ЦСКА в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Милданович ударил в лицо нападающего армейцев Федора Чалова, у которого позже был диагностирован перелом носа со смещением.
В результате пересмотра дела, РФС сократил срок дисквалификации до трех матчей. Таким образом, сербский защитник «Сочи» получил возможность принять участие в матче девятого тура чемпионата России с московским «Локомотивом».
Ранее сообщалось, что принадлежавший «Тамбову» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА.
⚡ Апелляционный комитет удовлетворил запрос футбольного клуба «Сочи» о сокращении срока дисквалификации Ивана Миладиновича.— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 29 августа 2019 г.
Иван пропустит еще одну игру и сможет сыграть за команду в игре 9-го тура с «Локомотивом».#СочныйФутбол #РубинСочи #ИванВозвращается pic.twitter.com/KCKwsrM7L9