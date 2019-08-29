РФС сократил срок отстранения сломавшего нос Чалову игрока «Сочи»

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Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) удовлетворил запрос «Сочи» о сокращении срока дисквалификации защитника клуба Ивана Миладиновича. Об этом сообщает пресс-служба сочинской команды.

Футболист был отстранен на четыре матча за эпизод, произошедший во время встречи с московским ЦСКА в рамках пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Милданович ударил в лицо нападающего армейцев Федора Чалова, у которого позже был диагностирован перелом носа со смещением.

В результате пересмотра дела, РФС сократил срок дисквалификации до трех матчей. Таким образом, сербский защитник «Сочи» получил возможность принять участие в матче девятого тура чемпионата России с московским «Локомотивом».

Ранее сообщалось, что принадлежавший «Тамбову» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА.