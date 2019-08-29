«ПСЖ» опроверг информацию о переходе Неймара в «Барселону»

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Руководство французского «Пари Сен-Жермен» опровергло информацию о том, что переговоры с каталонской «Барселоной» по трансферу бразильского нападающего Неймара завершились успешно. Об этом сообщает RMC Sport.

Итальянский спортивный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил в твиттере, что в скором времени сине-гранатовые объявят о переходе форварда в их стан. Однако парижане это отрицают.

В «ПСЖ» Неймар перешел в 2017 году за €222 млн, что сделало его самым дорогим игроком в истории футбола. Парижская команда купила его у «Барсы», цвета которой бразилец защищал с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что матч чемпионата Франции был остановлен из-за гомофобного баннера.