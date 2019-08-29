Объявлен состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике

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Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по художественной гимнастике, передает РИА «Новости».

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики, в заявку национальной команды попали сестры Дина и Арина Аверины и Александра Солдатова, которые выступят в индивидуальных соревнованиях. В групповом многоборье Россию представят Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачева.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.

Ранее сестры Аверины рассказали о личной жизни.