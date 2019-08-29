Объявлен состав сборной России на ЧМ по художественной гимнастике
Стал известен окончательный состав сборной России на чемпионат мира по художественной гимнастике, передает РИА «Новости».
Как сообщается на официальном сайте Международной федерации гимнастики, в заявку национальной команды попали сестры Дина и Арина Аверины и Александра Солдатова, которые выступят в индивидуальных соревнованиях. В групповом многоборье Россию представят Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло и Мария Толкачева.
Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Баку с 16 по 22 сентября.