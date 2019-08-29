Экс-чемпион UFC предсказал победителя боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье
Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Колби Ковингтон заявил, что его соотечественник Дастин Порье одержит победу над обладателем титула в легкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
«Дастин разберет Хабиба на кусочки. Дастин вполне может остановить попытки Хабиба перевести бой в партер. Порье хорош в стойке, у него отличный навыки бокса, а у Хабиба не самая крепкая челюсть, его можно поймать на апперкот. В бою с Майклом Джонсоном Хабибу уже прилетало», — цитирует Ковингтона theScoreMMA.
Боец считает, что у претендента подходящий план на предстоящий бой.
Поединок Нурмагомедова и Порье состоится на турнире UFC 242, который пройдет в Абу-Даби.
Ранее сообщалось, что UFC дал журналистам номер секс-агентства вместо телефона Порье.