Российская гимнастка будет выступать за Грузию
Российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за команду Грузии, передает ТАСС.
Как сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики, спортсменка получила разрешение на выступления за другую сборную.
Харенкова становилась бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях. Также она брала бронзу континентальных первенств в упражнении на бревне и в команде, а также выиграла серебро в многоборье.
Ранее сообщалось, что перешедшая в сборную Украины российская фигуристка исполнила тройной аксель.