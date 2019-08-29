Российская гимнастка будет выступать за Грузию

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Российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство и теперь будет выступать за команду Грузии, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики, спортсменка получила разрешение на выступления за другую сборную.

Харенкова становилась бронзовым призером чемпионата мира 2014 года в командных соревнованиях. Также она брала бронзу континентальных первенств в упражнении на бревне и в команде, а также выиграла серебро в многоборье.

Ранее сообщалось, что перешедшая в сборную Украины российская фигуристка исполнила тройной аксель.