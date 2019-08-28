Подозреваемых в изнасиловании 17-летней волейболистки экс-полицейских арестовали

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Двое бывших полицейских из Анапы были арестованы судом по делу об изнасиловании 17-летней волейболистки. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарской области.

Мэрия города, где произошел инцидент, заявляла о трех подозреваемых по данному делу. Теперь же упоминаются двое.

«Суд избрал в отношении двоих полицейских меру пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут за решеткой», — сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении бывших представителей органов правопорядка было заведено 26 августа по статье «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

Инцидент произошел в поселке Витязево, где проходил финал чемпионата России по волейболу. Девушку застали целующейся с молодым человеком на пляже. Парня отпустили, а девушку начали запугивать и якобы вынудили им отдаться.

Подозреваемые все отрицают. Их защита сообщает, что сразу после встречи с полицейскими, девушка поехала в ресторан, где танцевала до шести утра, что, по ее словам, подтверждается видеозаписью. Также утверждается, что спортсменка была пьяна и именно поэтому и оговорила стражей порядка.

Ранее детский омбудсмен высказалась по этому делу.