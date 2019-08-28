Российский лыжник отреагировал на пожелание работать в Госдуме

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Двукратный серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам 2019 года по лыжным гонкам Александр Бессмертных рассказал о том, чем бы занялся после спорта.

«Мне говорят: «Закончишь с лыжами – в Думу пойдешь». А что я буду там делать? Кнопки нажимать: «за» или «против»?! Какой смысл сидеть в кабинете и ждать, когда тебе бумажки принесут. Я так не хочу. Я привык к реальному делу и все делать сам», — цитирует Бессмертных Sports.ru.

Напомним, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин баллотируется в Госдуму от Свердловской области.

Ранее сообщалось, что Елена Вяльбе, занимающая пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), рассказала, что знают в ее организации о перепроверке данных московских антидопинговых лабораторий.