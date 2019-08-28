Адвокат рассказал версию подозреваемых в изнасиловании волейболистки

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Адвокат одного из полицейских, подозреваемых в принуждении 17-летней волейболистки к сексуальным действиям, рассказал версию сотрудников правопорядка о произошедшем инциденте, передает «Московский комсомолец».

По предварительным данным, трое полицейских склонили несовершеннолетнюю спортсменку к сексуальным действиям. В отношении двоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 133 «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

По словам юриста, полицейские, патрулировавшие территорию в поселке Витязево, обнаружили молодую пару, которая занималась сексом. После замечания спортсменка пыталась убежать на 20 метров, после чего выронила телефон. Патрульные помогли ей найти его и отпустили девушку.

Адвокат отметил, что полицейские не знали возраст девушки. Юрист заявил, что она выглядела на 25-26 лет и была «под два метра ростом».

«Если следовать тем показания, которые дают сотрудники полиции, то секса не было, они все отрицают. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердит или опровергнет этот факт», — сказал адвокат.

Ранее детский омбудсмен высказалась по делу о понуждении к сексу волейболистки.