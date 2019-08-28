Тренер по кикбоксингу погиб в результате ДТП в Коми

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Тренер по кикбоксингу Вадим Бачой погиб в результате ДТП с грузовиком в Сысольском районе республики Коми, передает РИА «Новости».

Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, иномарка, за рулем которой был специалист, выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Бачой скончался в машине скорой помощи.

В Федерации кикбоксинга республики Коми подтвердили, что погибшим является известный тренер. Организация выразила соболезнования семье и близким специалиста

«Уход талантливого педагога и тренера стал невосполнимой утратой для федерации, спортсменов и всей республики», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте федерации.

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Валерий Дербин, работавший с Николаем Валуевым и его сыном, скончался в Санкт-Петербурге.