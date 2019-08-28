Детский омбудсмен высказалась по делу о понуждении к сексу волейболистки
Детский омбудсмен на Кубани Татьяна Ковалева заявила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае проверяет информацию об инциденте с участием 17-летней волейболистки.
По предварительным данным, трое полицейских склонили несовершеннолетнюю спортсменку к сексуальным действиям. В отношении двоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 133 «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».
«Сделаны запросы в правоохранительные органы, ожидаем, когда можно будет получить более подробную информацию и заниматься дальше этим вопросом, обратная связь пока не получена. Мы находимся на связи с этими структурами, Следственный комитет занимается», — цитирует Ковалеву ТАСС.
Омбудсмен отметила, что родственники потерпевший пока не обращались за помощью.
Ранее сообщалось, что подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней полицейские помещены в СИЗО.