Детский омбудсмен высказалась по делу о понуждении к сексу волейболистки

<img src="//img.gazeta.ru/files3/147/12604147/RIAN_2282685.HR-pic905-895x505-99905.jpg">

Детский омбудсмен на Кубани Татьяна Ковалева заявила, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае проверяет информацию об инциденте с участием 17-летней волейболистки.

По предварительным данным, трое полицейских склонили несовершеннолетнюю спортсменку к сексуальным действиям. В отношении двоих подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 133 «Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней».

«Сделаны запросы в правоохранительные органы, ожидаем, когда можно будет получить более подробную информацию и заниматься дальше этим вопросом, обратная связь пока не получена. Мы находимся на связи с этими структурами, Следственный комитет занимается», — цитирует Ковалеву ТАСС.

Омбудсмен отметила, что родственники потерпевший пока не обращались за помощью.

Ранее сообщалось, что подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней полицейские помещены в СИЗО.